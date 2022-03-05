Bakan Koca'dan maske mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Maske? Her durumda şart değil, risk durumunda mutlaka!" ifadelerini kullandı.

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