AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, bir sağlık görevlisinin koronavirüsle mücadeleye yönelik uyarılarının yer aldığı video paylaştı.

AA'nın haberine göre; Bakan Koca, "Birlikte Yeneceğiz" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Biz, hastalarımızı tedavi edeceğiz. Siz, sosyal ortamlardan uzak durup, evde kalarak hastalığa yakalanmayacaksınız. Koronavirüsü işte böyle yeneceğiz." ifadesini kullandı.



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