07 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, koronavirüs konusunda alınan tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu.
"HERHANGİ BİR ŞÜPHELİ YOLCUYA RASTLANMADI"
Bakan Koca, "Dünya Sağlık Örgütü tarafından gelecek hafta düzenlenecek olan koronavirüs salgınına karşı çözüm bulmak çerçevesinde bir araştırma ve inovasyon forumu gerçekleştirilecek. Bu foruma ikisi Bilim Kurulumuzdan olmak üzere 3 temsilci ile katılacağımızı söylemek istiyorum. Ayrıca ocak ayında havalimanlarında Çin uçuşları için başlatmış olduğumuz termal kamera taramalarını genişletmiştik. Çin uçuşlarını geçici olarak durdurduktan sonra Bilim Kurulumuzun kararıyla tüm uluslararası havalimanlarında da yurtdışından gelen yolcuları termal kameralarla kontrol ediyoruz. İki gün önce başlandı şu an 17 havaalanında yürüttüğümüz taramalarla herhangi bir şüpheli yolcuya rastlanmadığını söylemek istiyorum" dedi.
ÇİN'DEN HER TÜRLÜ CANLI-CANSIZ HAYVAN, HAYVANSAL ÜRÜNLER, VE YAN ÜRÜNLERİN İTHALATI DURDURULDU
Bakan Koca, "Yeni koronavirüs, Çin'in Wuhan kentinde bir canlı hayvan pazarından yayılarak dünyayı tehdit etmeye başladı. Koronavirüsler hayvandan insana bulaşan bir hastalıktır. Aynı zamanda insandan insana bulaştığı da artık anlaşılmıştır. Şu anda hangi hayvandan kaynaklandığı çok net olarak bilinmemektedir. Bu çerçevede hayvan kaynaklı olası bir bulaşın önlenmesi adına önemli bir tedbiri daha hayata geçirdik. Çin'den her türlü canlı-cansız hayvan, hayvansal ürünler ve yan ürünlerinin ithalatının geçici olarak durdurulması kararı alındı. İlgili yazımızı Tarım ve Orman Bakanlığına da ilettik. Ayrıca ithalatı durdurulan ürünler arasında kümes hayvanları, deniz ürünleri, yumuşakçalar, hayvansal yağlar ve benzeri ürünler de bulunmakta. Ayrıca Aile, Sosyal ve Çalışma Bakanlığımıza ve Çin Büyükelçiliği'ne de bir resmi yazı gönderdik. Bu yazıda Çin'den ülkemize çalışmaya gelen Çin vatandaşlarının 14 gün süreyle izinli sayılması, iletişim bilgilerinin İl Sağlık Müdürlüklerimize bildirilmesi, belirti ve bulgular açısından takiplerinin yapılması ve Sağlık Bakanlığının izniyle çalışmaya başlaması hususunu da ayrıca belirttik" açıklamasında bulundu.
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