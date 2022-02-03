Bakan Koca'dan hatırlatma dozu uyarısı!

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yapılan tüm analizler salgının en çok 65 yaş üzeri vatandaşlarımızı etkilediğini göstermektedir. Geldiğimiz noktada en çok korumamız gereken 65 yaş ve üzeri büyüklerimizdir. Hatırlatma dozu aşıları yapılmalıdır. Büyüklerini korumak için gençlerin de aşılarının tam olması gerekir" ifadelerini kullandı.