Sosyal medya hesabı Twitter'dan bir mesaj yayınlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumartesi ve Pazar günü uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

Hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması yarın başlıyor. Cumartesi saat 20.00'den Pazar sabah 10.00'a kadar. Pazar günü ise akşam 20.00'den Pazartesi sabah 05.00’e kadar. Zorunlu tedbirlere gönüllü tedbirlerle destek olmanızı bekliyoruz. Kendinize ek kısıtlar koyarsanız, seviniriz.