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        Haberler Sağlık Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan grip aşısı açıklaması

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan grip aşısı açıklaması

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "15 Eylül'den itibaren 65 yaş ve üstü tüm vatandaşlarımızla 65 yaş altında olup kronik hastalığı bulunan hastalarımız için grip aşısı uygulaması, normal takvimiyle başlıyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2023 - 21:01 Güncelleme: 14.09.2023 - 21:14
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        Grip aşısı uygulaması başlıyor
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        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "15 Eylül'den itibaren 65 yaş ve üstü tüm vatandaşlarımızla 65 yaş altında olup kronik hastalığı bulunan hastalarımız için grip aşısı uygulaması, normal takvimiyle başlıyor." dedi.

        Grip aşısı, grip hastalığına yakalanma riskini azaltır, hastalığın şiddetini hafifletir. Grip, özellikle, 65 yaş üstü ile kronik hastalığı bulunan kişilerde zatürre, bronşit, sinüzit ve kulak enfeksiyonu gibi komplikasyonlara yol açmaktadır. Grip aşılarımızı mutlaka yaptıralım. Doktorunuza başvurarak reçetenizi yazdırabilirsiniz.

        twitter
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        #Fahrettin Koca
        #grup aşısı
        #haberler
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