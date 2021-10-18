Bakan Koca'dan gribal enfeksiyon uyarısı!

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gribal enfeksiyonlara karşı da tedbirli olunmasını istedi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Covid-19 tedbirlerinin, geçen yıl gribal enfeksiyonları büyük oranda azalttığına işaret etti.

Bakan Koca, paylaşımında "Belirtileri Covid-19'a benzeyen bu enfeksiyonlarda mevsim şartları, maske ve mesafe tedbirlerindeki ihmaller sebebiyle ciddi artış var. Her iki riske karşı lütfen tedbirlere uymaya çalışın" ifadelerini kullandı.