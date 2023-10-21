Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Gazze açıklaması: Yardıma hazırız

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Sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, " "Gazzeli bebekler için son saatler… Yardımların önünü açması gerekenlerin kalan insanlık duyguları için de son saatler. Türkiye olarak her türlü yardıma hazırız." ifadelerini kullandı.