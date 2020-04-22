Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Ebeler Haftası mesajı:

Twitter hesabından Ebeler Haftası'na ilişkin mesaj yayımlayan Bakan Koca, "Anneler ve çocukları için hayat boyu biricik kalan ebelerimizin Ebeler Haftası'nı, mensubu oldukları sağlık camiamız ve anne- babalar adına kutlarım." ifadelerini kullandı.

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