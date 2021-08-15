Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Türk hekimliğinin büyük isimlerinden Prof. Dr. Demir Başar ebediyete uğurlandı. İstanbul Tıp Fakültesinde hocam olan, sayısız insan yetiştiren, göz hekimliği alanında kuşaklara öncülük etmiş Prof. Demir Başar’a Allah’tan rahmet, ailesine ve tıp camiasına başsağlığı diliyorum."

"Cerrahpaşa Tıp Fakültesindeki hocalarımızdan; Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında uzman bilim insanı Prof. Dr. Yaşar Bağdatlı aramızdan ayrıldı. Çalışmasını yaşam boyu sürdüren Prof. Bağdatlı’ya Alla