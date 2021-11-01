Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 81 ile 'nöbet' yazısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniği Asistanı Doktor Rümeysa Berin Şen'in nöbet çıkışında geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirmesinin ardından 81 il sağlık müdürlüğüne, 'Uzmanlık Eğitimi Görenlerin Nöbet Hizmetleri' başlıklı yazı gönderildi. Yazıda; yataklı tedavi kurumlarında hizmetlerin günün 24 saati kesintisiz yürütülmesinin esas olduğu hatırlatılarak, "Sağlık hizmetlerinde sürekliliğin sağlanması amacıyla normal çalışma saatleri dışındaki hizmetler; personel sayısı ve hizmetin niteliği de dikkate alınarak, vardiya veya nöbet şeklinde yürütülür. Fakat hekimlik nitelikli emek, yüksek dikkat gerektiren bir meslek olduğu için, çalışma saatlerinde insanı fiziken, ruhen zorlayan uygulamalardan kaçınılması gerekir" denildi.
Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği´nin 41'inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde 'Nöbet hizmetleri, yataklı tedavi kurumlarının tiplerine, yatak ve personel kadrosuna, yer ve önemine, faaliyetinin çokluğuna göre ayrı ayrı hükümlere tabidir.' hükmü ile (e) bendinde 'Gece nöbeti tutanlara ertesi gün görev verilmez.' hükmü yer aldığı hatırlatılarak, bunun mecburiyetler dışında yoruma açık olmadığı vurgulandı.
Yazıda, "Bakanlığımıza bağlı eğitim ve araştırma hastanelerindeki uzmanlık öğrencilerinin; eğitime alınması, çalışma usul ve esasları 26.04.2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği' kapsamında yürütülmektedir. Uzmanlık eğitimi görenlerin nöbet hizmetleri, bu yönetmeliğin 11'inci maddesinin 5'inci fıkrasında; 'Uzmanlık öğrencilerinin nöbet uygulaması 3 günde birden daha sık olmayacak şekilde düzenlenir.' hükmü ile belirlenmiştir. Bakanlığımızın 21.10.2016 tarihli ve E.02-4523 (2016/19) sayılı Genelgesinin 3'üncü maddesinde de bu hususa özen gösterilmesine dikkat çekilmiştir. Bu çerçevede, ilinizin Bakanlığımıza bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde eğitim gören uzmanlık öğrencilerinin çalışma şartları ve nöbet hizmetlerinin yukarıda anılan mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülmesi, iş yükü dağılımında alışkanlıklar yerine kurallara hakkaniyetli bağlılık için azami hassasiyetin gösterilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim" ifadeleri kullanıldı.
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