Yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadelede yeni bir paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ifadeleri kullandı: Mavi Samsun: “Her 4 kişiden 3’ümüz 2. doz aşımızı yaptırdık!” Mavi il sayımız 28’e ulaştı. Geride kalan 53 il hızlı hareket etmeli!

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