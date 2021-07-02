Bakan Koca: 1 milyonuncu doz aşı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünkü 1 Milyonuncu doz aşı, Kuşadası Devlet Hastanesinde yapıldı. Makbule Handan Hanımın aşısını sorumlu hekim Yusuf Kuyucu’nun gözetiminde, sağlık personelimiz Utku Karaçay uyguladı. Aşı olmakla en iyisini yaptınız Makbule Hanım. Çevrenizden aşı olmayan varsa bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

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