Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'den Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabının 20 Nisan'da açılacağını duyurdu.

Koca şu ifadeleri kullandı:

Türkiye büyük sağlık yatırımlarına devam ediyor. Avrupa’nın en büyük yoğun bakım kapasitesine sahip hastanelerinden İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi’nin ilk etabı 20 Nisan’da açılıyor. Sekiz ayrı hastaneden oluşan dev sağlık kompleksi sağlık sistemimizin gücüne güç katacak.