Sağlık Bakan Yardımcısı Meşe: "Türkiye'de bebek ölüm hızı her yıl düşüyor"

06 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İzmir'de düzenlenen "2. Uluslararası Dr. Behçet Uz Çocuk Kongresi"ne katılan Prof. Dr. Meşe, bakanlıklarının anne ve bebek sağlığı konusunda yaptığı çalışmaları aktardı.
Evlenecek çiftlere uygulanan tarama testlerini de anlatan Meşe, "Bebeklerimize fenilketonüri, hipotiroidi, biyotinidaz eksikliği, kistik fibrozis taramaları yapılmaktadır. Konjenital adrenal hiperplazisi taramaları ise yaygınlaşma aşamasındadır. 2018 yılında tarama programı tüm yenidoğanların yüzde 98.5'ine ulaşmıştır. Tarama programı ile her yıl ortalama 200 bebeğe fenilketonüri, 900 bebeğe biyotinidaz eksikliği, 150 bebeğe kistik fibrozis ve 3 binin üzerinde bebeğe ise hipotiroidi tanısı konulmaktadır." diye konuştu.
Türkiye'de verilen kaliteli sağlık hizmetinin verilere olumlu yansıdığını belirten Meşe, şöyle devam etti:
"Türkiye'de anne ölüm oranları 2002 yılında yüz binde 64'lerden 2018 yılında 13,6'ya düşmüştür. Türkiye'de bebek ölüm hızı da her yıl düşüyor. Bebek ölüm oranları 2002'de binde 31,5 iken, bu rakam 2018 yılında binde 9,2'ye düştü. 2019 rakamları daha açıklanmadı ama elimizdeki verilere göre ülkemizde bebek ölüm oranının binde 9'un altında olmasını bekliyoruz."
Kongrenin başkanlığını yapan Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Tanju Çelik, Meşe'ye teşekkür etti.
Yarın sona erecek kongreye İzmir İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop da katıldı.
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