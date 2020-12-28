Bakan Koca'dan 'aşı zorunluluğu' açıklaması

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Twitter'daki resmi hesabından açıklama yapan Bakan Koca, aşının gerekliliği için toplumun ikna edilmesi yolunu benimsediklerini belirtti.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle: "Aşının zorunlu olmayacağını daha önce de söylemiştim. Aşılama programımız hazır. Vatandaşımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak. Aşının gerekliliğini bilim insanlarımızla toplumumuza anlatarak ikna etme çabası içinde olacağız. Bunun dışında bir uygulama söz konusu olmayacak."

Bakan Koca bu paylaşımında, toplumun aşılara olan güvenini tesis etmek amacıyla sağlık çalışanlarıyla beraber aşıyı ilk olacaklardan birinin kendisi olduğunu tekrar vurguladı.