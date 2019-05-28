30 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yalovalı diyabet hastası Saniye Acar (42),ortaya koyduğu iradeyle herkese ilham kaynağı oldu. Diyabet hastası olan Acar hareketsiz bir yaşam nedeniyle hızla kilo almaya başladı. Zaman içerisinde 134 kiloya kadar çıkan kadın neredeyse yerinden kalkamayacak bir hale geldi.
134 KİLOYDU
Doktorları ise Acar'ın acilen kilo vermemesi durumunda hayati tehlike yaşayabileceğini dile getirdi. Bunun üzerine zayıflamaya karar veren Acar, Yalova Devlet Hastanesi Endokrinoloji Polikliniğine gitti. Diyet yapmaya ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinmeye başladı. Karbonhidrat, protein, süt ve süt grubu, meyve-sebzelerden oluşan yeni bir beslenme düzenine geçirilen kadın 1.5 yılda 60 kilo verdi.
"ÖNCEKİ BESLENME ALIŞKANLIKLARIMDAN KOPMAK KOLAY OLMADI"
Acar, “Dr. Müge Özcan ve Diyetisyen Mert Aşit ile tanıştığımda hayatımı artık değiştirmek istediğime karar vermiştim. Öncelikle yapılan tahliller neticesinde doktorum şeker hastalığımla ilgili yeni ilaçlar vererek tedavimle ilgili ayarlamalar yaptı. Beni diyetisyen Mert Bey'e sevk etti. Verilen tedavi ve diyet sayesinde daha önce yemediğim birçok sağlıklı besin maddesi hayatımıza girdi. Elbette daha önceki beslenme alışkanlıklarımdan kopmak kolay olmadı. Çok zorlandığım zamanlar oldu ama sabrettim. Hastaneye her gittiğimde doktorum ve diyetisyenim beni motive ediyor, başaracağıma olan inancımı arttırıyorlardı. Tedavim, beslenme tarzımın değişmesi ve fiziksel aktivite ile 1.5 yılda toplam 60 kilo verdim. Doktoruma ve diyetisyenime çok teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde kendime olan güvenim ve saygım geri geldi. Köyde pek çok insana örnek oldum. Sağlığımı geri kazandım. Allah hepsinden razı olsun” dedi.
“BİYOLOJİK OLDUĞU KADAR PSİKOLOJİK DE BİR SAVAŞI KAZANDI"
Dr. Müge Özcan ve Diyetisyen Mert Aşit şu açıklamalarda bulundu: “Saniye Hanım sadece biyolojik olarak değil psikolojik bir savaşı da kazandı. Hastamızın ciddi bir diyabet rahatsızlığı ve fazla kiloları olmasına rağmen bu durumla bağdaşmayan bir yaşam tarzı vardı. Bize başvurduğunda tedavisini yeniden düzenledim. Şeker hastalarında beslenme vazgeçilmez olduğundan dolayı sağlıklı beslenme ve zayıflama hususunda onu diyetisyene sevk ettim. Bugün geldiği nokta çok iyi. Verdiği kilolar ve sağlıklı beslenme ile şu anda şeker hastalığı ile ilgili metabolik kontrolü sağladık ve en önemlisi de hastamızın hayat kalitesini artırdık.
Mevcut kilosundan dolayı mutsuz olan hastamız kontrolsüz şeker hastalığından dolayı da sağlık problemleri yaşıyordu. Biz bir ekip olarak hastamızın öncelikle motivasyonunu sağladık. Bugüne kadar yapmış olduğu beslenme hatalarını saptayıp bundan sonraki hayatında neler yapması gerektiği konusunda düzenlemeler yaptık. Kendisinin tedavi ve diyet sürecine inancı ve tam katılımıyla bugün bu sonuçları gördük.
Şeker hastaları medikal tedavinin yanında beslenmenin de çok önemli olduğunu unutmasınlar. Düzenli beslenme ve egzersiz yaparak, hayatlarından stresi uzaklaştırıp doktorlarının önermiş olduğu tedavi planına dikkat ederek ideal kilolarına kavuşmaları ve metabolik hedeflerin sağlanması mümkündür.
Kontrolsüz şeker hastalığı ve obez olan hastalar polikliniklerimize randevu alarak müracaat edebilirler."
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