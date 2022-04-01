Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sağıroğlu, Trabzon'da geçen yıl yorgun merminin başına isabet etmesi nedeniyle yaşamını yitiren 15 yaşındaki Emir Yuşa Atıcı'nın annesi Asiye Atıcı'nın, oğlunun anısını yaşatmak ve silah atılmaması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde açtığı "15 Yaşında Soldu Gitti Gençliğim" adlı minyatür sergisini ziyaret etti.
Minyatür sanatçısı Asiye Atıcı'nın 15 kuş minyatüründen oluşan sergisindeki eserlerini inceleyen Sağıroğlu, Trabzonspor Kulübü adına "Yalıçapkını" isimli eseri satın aldı.
Emir Yuşa'nın anne ve babasına bir kez daha başsağlığı dileyen Sağıroğlu, şunları kaydetti:
"Emir Yuşa henüz 15 yaşında katil mermi yüzünden hayatını kaybetti. Düğünlerde, kutlamalarda, galibiyetlerden sonra lütfen silahla sevinmeyelim. Bugün bir sevincin nasıl büyük bir acıya dönüştüğünü görüyoruz. İnşallah bundan sonra böyle bir olayla bir daha karşılaşmayız. Hiç kimsenin böyle bir acı yaşamasını istemeyiz. Asiye Hanım ve Mustafa Bey büyük bir metanetle, Emir Yuşa'nın adını yaşatarak toplumumuzu bu konu hakkında bilinçlendiriyorlar. Biz de Trabzonspor Kulübü olarak bu farkındalığa katkı sağlamaya çalıştık. İnanıyorum ki başarıya ulaşacağız."
Geliri Kimsesiz Çocuklar Vakfı'na bağışlanacak sergiden alınan tablo, "Emir Yuşa'nın Anısına" başlığıyla kulüp binasında sergilenecek.
İstanbul'dan, 11 Ağustos 2021'de dedesini ziyaret için Trabzon'a gelen 15 yaşındaki Emir Yuşa Atıcı, fındık bahçesinde bulunduğu sırada kimin ateşlediği saptanamayan silahtan çıkan merminin sağ kulağının arkasından girip omuriliğine saplanması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!