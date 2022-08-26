Sağanak yağmurun altında duş aldı!

İHA

İzmir'de etkili olan sağanak yağış bazı bölgelerde hayatı felç ederken, ilginç anlar da ortaya çıktı. İHA'nın haberine göre, sağanak yağmur altında ve sel sularının içinde kalan bir kişinin şampuanla duş alması cep telefonu kamerasına yansıdı.

SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ İl genelinde ara ara 3 gündür devam eden sağanak yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi. Aniden başlayan yağış, sürücü ve vatandaşlara zor anlar yaşatırken, trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı.

İLGİNÇ GÖRÜNTÜ Sağanak yağışla birlikte İzmir'de ilginç görüntüler de ortaya çıktı. Bornova'da bir kişi, yağmur suyu nedeniyle göle dönen sokakta duş aldı. Şampuan dökerek saçlarını da yıkayan kişinin ilginç anları, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.