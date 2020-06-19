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Sağanak ve dolu 12 köyde ekili alanlara zarar verdi

Kırşehir'de sağanak ve dolu nedeniyle 12 köydeki tarım arazileri zarar gördü.

19.06.2020 - 15:31 | Güncelleme: ABONE OL
Sağanak ve dolu 12 köyde ekili alanlara zarar verdi - KIRŞEHİR
AA

Kentte gece saatlerinde başlayan ve gün içinde de etkisini sürdüren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı noktalarda trafik kazaları meydana geldi.Su birikintisinin oluştuğu Ankara, Terme ve Atatürk caddelerinde sürücü ve vatandaşlar zorluk yaşadı, bazı iş yerlerinin depoları su altında kaldı.Özbağ, Çayağzı, Çuğun, Karahıdır köylerinde sağanak ve dolu nedeniyle ekili araziler su altına kaldı. Sıdıklı, Kortulu, Tepeköy, Uzunali, Sevdiğin, Karakurt, Toklumen, Kurancılı köylerinde ise buğday, arpa ve nohut ekili tarım arazileri zarar gördü.Akpınar, Kaman, Boztepe ve Mucur ilçelerinde de aralıklarla etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.Öte yandan Kayseri'ye sıvı sünger ham maddesi taşıyan Murat Dinç (45) idaresindeki 41 R 0968 plakalı tır, Ortaköy yol kavşağı yakınlarında sağanak nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkarak devrildi.Kaza nedeniyle Kırşehir'den Kayseri istikametine trafik akışı bir süre durdu. Polis ekipleri ve vinç yardımıyla tırın kaldırılmasıyla, yol tekrar ulaşıma açıldı.Yaralanan sürücü Dinç, sağlık ekiplerince Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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