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Meteoroloji'den üç bölge için sağanak ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin doğu illerinde sağanak yağmur etkili olacak. Marmara ve kuzey Ege'de kuvvetli poyrazın da kendisini hissettirmesi bekleniyor. Diğer bölgeler ise parçalı ve çok bulutlu bir gün geçirecek

06.04.2020 - 07:12 | Güncelleme: ABONE OL
hava durumu
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Eskişehir, Sinop, Samsun, Amasya, Çorum ve Kırşehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Güney ve İç Ege'de yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz'de güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek, ulaşımda aksamalar ile ağaç ve direk devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL'DA FIRTINA

İstanbul'da önceki dün yapılan fırtına alarmının ardından şiddetli rüzgar sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Rüzgar sahillerde dalgaların oluşmasına neden olurken ağaçların da sallanmasına sebep oldu. Fırtınalı havanın kent genelinde yarın akşam saatlerinde kadar etkili olması bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 11°C
Çok bulutlu ve öğle saatlerine kadar sağanak yağışlı

ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 18°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

AMASYA °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 10°C
Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

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