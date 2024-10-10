BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kastamonu, Karabük çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimleri, Sinop, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, Karadeniz’in iç kesimleri ile İç ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yer yer pus ve sis bekleniyor.