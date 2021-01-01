Meteoroloji açıkladı! 4 bölgede sağanak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu ile İstanbul,Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri, kuzey ve kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Batı Karadeniz'in yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EGE'DE DE YAĞIŞ BEKLENİYOR
Ege kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların İzmir çevreleri ile Aydın'ın kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve sis hadisesi ile birlikte yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle olacak:
ANKARA: 13, Parçalı ve az bulutlu.
İSTANBUL: 15, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı.
İZMİR: 14, Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ: 13, Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı.
KOCAELİ: 18, Parçalı çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı.
MANİSA: 14, Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA: 22, Az bulutlu.
ANTALYA: 16, Parçalı çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı.
HATAY: 17, Az bulutlu.
ESKİŞEHİR: 12, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı.
KONYA: 13, Parçalı ve az bulutlu.
BOLU: 12, Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı.
KASTAMONU: 11, Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı.
ZONGULDAK: 18, Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı.
RİZE: 17, Az bulutlu ve açık.
SAMSUN: 21, Az bulutlu.
TRABZON: 16, Az bulutlu ve açık.
ERZURUM: 1, Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli.
KARS: -1, Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli.
MALATYA: 2, Parçalı çok bulutlu ve sisli.
VAN: 5, Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli.
DİYARBAKIR: 12, Parçalı az bulutlu zamanla çok bulutlu.
GAZİANTEP: 12, Parçalı ve çok bulutlu.
SİİRT: 14, Parçalı az bulutlu zamanla çok bulutlu.
ŞANLIURFA: 16, Parçalı ve çok bulutlu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!