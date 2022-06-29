Sakarya'da 4 mahalle sular altında

İHA

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde etkili olan sağanak yağış 4 mahalleyi sular altında bıraktı. Su taşkınlarının yaşandığı bölgede ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Batı Karadeniz’de etkili olan sağanağın ardından Sakarya’nın Kocaali ilçesinde bulunan Demiraçma, Alandere, Yayla ve Hızar Mahallelerinde taşkınlar meydana geldi. Demiraçma ve Alandere Mahallelerinde yollar, tarım arazileri ve bazı evlerin giriş katlarını su bastı. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı taşkın bölgelerinde belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

“YARIM SAATLİK YAĞMURUN ARDINDAN SULAR YÜKSELDİ"

Alandere Mahallesinde yaşayan Yasin Sür, “Sel durumu var şuanda. Yayla-Alandere köprünün orası, okul bölgesi sıkıntılı yani Alandere tamamen sular altında diyebiliriz. Yarım saatlik bir yağmurun ardından sular yükseldi” dedi.

Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir