Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Sağanak nedeniyle yıkılan istinat duvarı 3 aracın üstüne çöktü

Kayseri'de sağanak nedeniyle bir iş yerinin istinat duvarı çöktü. Park halindeki 3 araç, çöken duvarın altında kalarak, kullanılamaz hale geldi

Giriş: 21.06.2023 - 20:09 | Güncelleme: ABONE OL
Sağanak nedeniyle yıkılan istinat duvarı 3 aracın üstüne çöktü
DHA

Kayseri'de öğle saatlerinde başlayan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle yollarda su birikintisi meydana gelirken, Organize Sanayi Bölgesi 6'ncı Cadde'de bulunan bir iş yerinin istinat duvarı çöktü. Park halinde bulunan 3 araç, çöken istinat duvarının altında kaldı.

Ekipler, kullanılmaz hale gelen araçların yıkılan duvarın altından çıkarılması için çalışma başlattı. Diğer yandan sağanak nedeniyle su birikintisi oluşan bölgelerde belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor, suyla kaplanan yollar vidanjör yardımıyla temizleniyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Bolu'da 21 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu
Bolu'da 21 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu
Siirt'te iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Siirt'te iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.