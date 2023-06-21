Kayseri'de öğle saatlerinde başlayan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle yollarda su birikintisi meydana gelirken, Organize Sanayi Bölgesi 6'ncı Cadde'de bulunan bir iş yerinin istinat duvarı çöktü. Park halinde bulunan 3 araç, çöken istinat duvarının altında kaldı.

Ekipler, kullanılmaz hale gelen araçların yıkılan duvarın altından çıkarılması için çalışma başlattı. Diğer yandan sağanak nedeniyle su birikintisi oluşan bölgelerde belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor, suyla kaplanan yollar vidanjör yardımıyla temizleniyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.