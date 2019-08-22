'Büyük bir felaket yaşadık'

Kentte etkili olan sağanak nedeniyle Çaylıoğlu deresinde su seviyesinin yükselmesiyle gece saatlerinde Kelçe Mahallesi'ndeki evlerinde 4, Çiğdemli köyünde baraj deresinde su seviyesinin yükselmesi sonucu hayvan çiftliğinde ise 6 kişi mahsur kaldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen Ereğli Belediyesi itfaiye ekiplerince mahsur kalanlar kurtarıldı.

Bu arada bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandığı görülürken, ekiplerce dere yataklarında sel baskınlarına karşı denetim yapıldığı bildirildi

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Dün etkili olan sağanakta ev ve iş yerlerini su basanlar, bugün temizlik çalışmalarını sürdürürken, AFAD ekipleri de kent genelinde hasar tespit çalışmalarına başladı.

Dün akşam saatlerinde merkez, Kozlu ve Kilimli ilçelerinde 1,5 saat etkili olan sağanak yağmurda metrekareye 120 kilogram yağış düştü. Yağmurun ardından ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlar temizlik çalışması başlattı. Zonguldak Belediyesi ve AFAD ekipleri de hasar tespit çalışmasına başladı. Araçların mahsur kaldığı Kozlu sahil yolunda trafik, suların çekilmesiyle normale döndü. Yağmurdan en çok etkilenen Soğuksu Semti'nde ise esnaf sular altında kalan iş yerlerini temizlemeye çalışıyor.

VALİ BEKTAŞ: BÜYÜK BİR AFET YAŞADIK

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü anlatarak, "Çok şükür ciddi bir olay yaşamadık. Arkadaşlarımız sahada çalışıyorlar. Hasar tespiti yapıyoruz. Büyük bir afet yaşadık. Korkulacak bir durum yok" dedi. Deposunun kullanılamaz halde olduğunu söyleyen Ferhat Ölçek, "Dün birden bire aniden bastırdı yağmur. Belediye uyarı yapmıştı. Biz önlem aldık ama yetmedi. Suyun debisi bir anda yükselince havalandırma borusundan depom su doldu. Komple su içinde. Çok zararım var. Sigorta firması gelip zarar tespit yapacak. Dükkanım kullanılmaz halde" dedi.

ESNAF YARALARINI SARIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısının ardından Zonguldak kent merkezinde etkili olan kuvvetli yağış, yolları göle çevirdi. İş yerleri sular altında kaldı. Birçok ürün de çamur ve yağmur suyu sebebiyle kullanılamaz hale geldi.

Esnaflar iş yerlerini basan çamur ve su nedeniyle gecenin ilerleyen saatlerine kadar temizlik çalışmasını sürdürdü. Sabah saatlerinde yeniden iş yerlerine gelen esnaflar, yaralarını sarıyor. Okul sezonu öncesi tüm hazırlıklarını tamamladıklarını ancak yaşadıkları su baskını nedeniyle ürünlerinin çoğunun zarar gördüğünü anlatan Osman Zaimoğlu, "Burada esnaflık yapıyorum. Çanta bavul üzerine dükkanımız var. Yağmur dün yoğun bir şekilde yağdı. Bizim burada rögarlar falan çalışıyor. Sokakta yağan yağmurla ilgili bir sıkıntımız yok esasında. Fakat Amelebirliği Hastanesi'nin olduğu bölgeden gelen su dere yaptı. Sokağın başındaki rögarın ince oluşu nedeniyle yetersiz kaldı. O sebeple yolun üzerine verdi. Sele dönüştürdü. Dün belediye başkanımıza da gösterdim. Oradaki zayıf rögar giderlerini genişleterek direk dereye inmesi için bir çalışma yapacağına söz verdi. Eğer bunu yaparsa bundan sonra sıkıntımız olacağını zannetmiyorum. Sel afet hariç. Ama bu akşam bile yağsa aynı yağmur aynı seli yaşarız. Gece yarısına kadar dükkanları yıkadık. Maddi zararımız 35-40 bin liraya kadar var. Ama Allah'a şükrediyoruz, yapacak bir şey yok. Bir yandan okul sezonu, alışveriş başladı. Yeniden satışa hazırlanmamız lazım" diye konuştu.

Esnaflardan Sinan Toprak da "Dün aniden gelen bir yağmur, sel felaketi oldu. Çok yoğun yağıştan dolayı ve bir de dışarıya atılan çöpler rögarları tıkamıştı. Temizlik esnasında gündüz vakti 15 dakika yağan yağmur epey sel felaketi getirdi. Çok şükür bizde bir şey yok ama bir iki esnaf arkadaşımızın iş yerine su girdi. Biz sabahtan geldik temizlik yaptık. Caddemizi yıkadık. Zonguldak'a geçmiş olsun. Soğuksu bölgesinde hasar olduğunu duyduk. Soğuksu bölgesinde buradan biraz daha fazla zaiyat var" diye ifade etti.