Sağanak nedeniyle kapanan Yedisu-Karlıova kara yolu açıldı

Yedisu ilçesinde dün akşamdan itibaren etkili olan sağanak dolaysıyla Elmalı Deresi taştı. Yedisu Karlıova kara yolu zarar görerek, ulaşıma kapandı.

Kapanan yolda vatandaşların araçlarıyla mahsur kalması üzerine durum yetkililere bildirildi.

İl Özel İdaresi ekiplerince yapılan çalışmada, yol yeniden ulaşıma açıldı, yolda kalan araçların geçişi sağlandı.

Öte yandan, yağışın sürdüğü ilçede elektrik kesintisinin yaşandığı bildirildi.