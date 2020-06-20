Sağanak nedeniyle çöken yolda çalışma başlatıldı - KOCAELİ

AA

Kocaeli'de dün etkili olan sağanak, Dilovası ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi.Yağışlar, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi D-4002 Sokak'taki yolun yaklaşık 50 metrelik kısmında çökmeye neden oldu.Polis ekipleri, sokağı trafiğe kapatarak araçları alternatif güzergahlara yönlendirirken, Karayolları ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede çalışma başlattı.Karayolları ekipleri, sağanak nedeniyle D-100 kara yolunun Ankara istikametinin bir şeridine dökülen toprakları da temizledi.Çalışma sırasında kara yolunun Ankara yönündeki trafik kontrollü sağlandı.