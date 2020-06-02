Sağanak etkili oldu - DÜZCE

Zaman zaman yolda oluşan su birikintileri nedeniyle küçük çapta kazalar meydana geldi.Kent merkezinde ise yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.Su birikintilerinden geçmeye çalışırken zorlanan araç sürücüleri, ulaşımda aksamaya neden olurken, belediye ekiplerince tıkanan mazgallar temizlendi.

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