Sağanak D-100 kara yolu İstanbul istikametinde ulaşımı aksattı - KOCAELİ

AA

Öğle saatlerinde başlayan yağış, Kandıra, Dilovası, Darıca, Gebze olmak üzere bazı ilçelerde etkisini gösterdi.Dilovası ilçesinde, D-100 kara yolu İstanbul istikametinde bir köprünün altının su dolması nedeniyle yol ulaşıma kapandı.Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, belediye, polis ve karayolları ekipleri sevk edildi.Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, araçlar yan yola yönlendirildi.Ekipler, yolun ulaşıma açılması için iş makinesiyle suyu tahliye etmeye çalışıyor.