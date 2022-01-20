Safranbolu’da beyaz güzellik

Karabük’ün tarihi ilçesi Safranbolu karla kaplanırken, kartpostallık görüntüler oluştu.

DHA'nın haberine göre kar yağışı, Osmanlı mimarisini, şehir hayatı ve kültürünü yansıtmasıyla açık hava müzesini andıran tarihi ilçe Safranbolu'ya ayrı bir güzellik kattı.

Korumanın Başkenti, Müze Kent gibi unvanlarla da anılan Safranbolu'da beyaz örtüyle kaplanan tarihi yapılar, ilçeye hakim tepedeki Hıdırlık Seyir Terası'ndan bakanlara güzel manzara sundu.

Beyaz örtüyle kaplanan tarihi yapılar, eşsiz bir manzara oluşturdu.