Safranbolu ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan, tarihi evleriyle ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçilen normalleşme süreciyle ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.
Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve köprülerin yanı sıra 18, 19 ve 20. yüzyıllarda inşa edilmiş, genellikle 3 katlı, 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanarak estetik biçimde şekillendirilmiş geleneksel evleriyle dikkati çeken Safranbolu'da, 2,5 ay süren sessizliğin ardından hareketlilik başladı.
Yerli ve yabancı misafirlerine adeta tarih yolculuğu yaşatan, geçen sene yaklaşık 1 milyon 300 bin turisti ağırlayan ilçe, normalleşme süreciyle eski günlerine dönüyor.
- "Normalleşme süreciyle turizm canlanmaya başladı"
Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadelede normalleşme sürecine girildiğini hatırlattı.
Ülke ve ilçe olarak koronavirüsle mücadelede başarılı olduklarını belirten Ürkmezer, salgınla mücadelenin, tam anlamıyla bitmediğine işaret ederek, vatandaşlardan tedbirli davranmaya devam etmelerini istedi.
Ürkmezer, ülkenin en gözde kültür turizmi mekanlarından olan ilçenin, normalleşme süreciyle misafirlerini ağırlamaya başladığını aktararak, ilçeye gelecek vatandaşlara, Safranbolu'nun tarihi çarşısını, kanyonlarını, cam terasını ve konaklarını gezmelerini tavsiye etti.
Safranbolu'nun turizm ve korumacılıkta "marka" bir şehir olduğuna işaret eden Ürkmezer, ilçenin; Kültür ve Turizm Bakanlığı, devlet ve hükümet desteğiyle UNESCO şehri olmanın hakkını verdiğini anlattı.
Ürkmezer, Safranbolu'nun tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıktığını dile getirerek, "Safranbolu gibi, İstanbul ve Ankara'ya yakın yerlerin yerli turist potansiyelinin daha da artıracağına inanıyorum. İlçede normalleşme sürecinin ardından turizm canlanmaya başladı. Safranbolu, yerli ve yabancı turistlerimizi misafir etmeye devam edecek." dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!