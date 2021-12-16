UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne yer almanın ve bunu sürdürebilmenin belirli kuralları olduğuna işaret eden Gürel, "Şehrimizi yönetenler, Safranbolulular, Karabüklüler korumak adına çok büyük emek, gayret sarf ederek şehrimizi günümüze kadar taşımışlar. İnşallah bundan sonraki nesillere de taşımış olacağız. Her yıl 1,5 milyona yakın insanın görmeye geldiği bir şehir. Bundan sonra da çok daha fazla misafire ev sahipliği yapacaktır" ifadelerini kullandı.