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Safranbolu UNESCO ile 'dünya markası' oldu

UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi'ne alınışının 27. yılını kutlayan Karabük'ün Safranbolu ilçesi, kültürel değerlerini geleceğe taşıyor

16.12.2021 - 14:28 | Güncelleme: YAŞAM
AA

  • Türkiye'deki korunması gereken yaklaşık 50 bin kültür ve tabiat varlığının 1125'ini bünyesinde barındıran Karabük'ün Safranbolu ilçesi, 17 Aralık 1994'te, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne Safranbolu şehri adıyla kent ölçeğinde girmeyi başardı. AA'nın haberine göre tarihi yapıları korumadaki başarısı nedeniyle korumanın başkenti unvanıyla da anılan, Osmanlı döneminden kalan han, hamam, cami, çeşme ve köprülerin yanında, 18. ve 19. yüzyıl ile 20. yüzyıl başlarında genellikle üç katlı, 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanmış, estetik biçimde şekillendirilmiş geleneksel konakların bulunduğu ilçenin kaderi, adeta dünya mirası olmasıyla değişti.

     

  • UNESCO kimliğiyle birlikte Türk kent kültürünün en önemli yapı taşları olan anıtsal eserlerin restore edildiği, kaybolmak üzere olan el sanatlarının canlandırıldığı Safranbolu, dünyanın en iyi korunan ilk 20 kenti arasına girdi.

     

  • Türkiye'nin kent ölçeğindeki tek "dünya mirası" olma özelliğini taşıyan ve yılda 1 milyon 300 bin yerli ve yabancı turisti ağırlayarak ülke ekonomisine önemli bir katkı sunan Safranbolu, gelecek kuşaklara korunarak aktarılıyor.

     

  • Osmanlı mimarisini, şehir hayatını ve kültürünü yansıtması dolayısıyla "Osmanlı'nın parmak izi" olarak adlandırılan ilçe, 27 yıldan bu yana ziyaretçilerini, sokaklarında tarih yolculuğuna çıkarmayı sürdürüyor.

     

  • "SAFRANBOLU DÜNYANIN ÖNEMLİ TURİZM MERKEZLERİNDEN BİRİ"

    Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu'nun sadece Türkiye'nin değil, dünyanın çok önemli turizm merkezlerinden birisi olduğunu söyledi.

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