Safranbolu'nun tarihi yapıları karla kaplandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde etkili olan kar yağışıyla birlikte Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve konaklar karla kaplandı
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kar etkili oldu.
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UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan tarihi konaklarıyla ünlü ilçede, dün başlayan kar yağışı aralıklarla devam etti.
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Yağışın ardından ilçedeki Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve konaklar karla kaplandı.
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Tarihi yapıların kar altındaki güzelliği, ilçeye hakim tepedeki Hıdırlık Seyir Terası'ndan izlendi.
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Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi ve ilçelerin yüksek kesimleri de beyaza büründü.
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