218 bin vakanın görüldüğü ve 5 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Türkiye'de, korona virüs nedeniyle sokağa çıkma, seyahat etme kısıtlaması gibi önemli tedbirler sonrası bir süre kente giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, konak, çeşme ve köprü gibi tarihi yapıların yer aldığı Safranbolu'da, tedbirler kapsamında başta oteller olmak üzere dükkanlar kapalı kaldı.
Koronavirüs tedbirlerinin normalleşme ile birlikte kaldırılmasının ardından az da olsa turist hareketliliğinin yaşandığı tarihi ilçede, geçen yılın ilk yarısına göre turist sayısında büyük oranda düşüş yaşandı.
2019 yılının ilk altı ayında 43 bin 100 yabancı, 99 bin 661 yerli olmak üzere toplam 142 bin 761 turist ağırlayan Safranbolu'da, koronavirüs nedeniyle yüzde 66,5 oranında azalma yaşandı. Tarihi ilçe, 2020 yılının ilk altı ayında 7 bin 643 yabancı, 40 bin 41 yerli olmak üzere toplam 47 bin 684 turist ağırladı.
Geçen yılın ilk altı ayına göre yabancı turist sayısında yüzde 82,2 azalma yaşanırken, yerli turistte ise yüzde 59,5'lik bir düşüş yaşandı. Yılın ilk altı ayında en çok yabancı turist 3 bin 816 ile Tayvan'dan gelirken, bu ülkeyi bin 400 turistle Çin takip etti.
"En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan, "Korumanın başkenti", "Osmanlı'nın parmak izi" ve "Açık hava müzesi" gibi unvanlarla anılan Safranbolu, 2019 yılında günübirlikçilerle birlikte 1,3 milyon turist ağırlamıştı.
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