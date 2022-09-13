Safranbolu'da fabrika yangını

AA

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kereste fabrikasının depo bölümünde çıkan yangın hasara neden oldu.

Sanayi Sitesi'nde bulunan bir kereste fabrikasının depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine gelen Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. AA'nın haberine göre; yangın nedeniyle depo bölümünde hasar oluştu.