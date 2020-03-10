Safranbolu'da 62 tarihi dükkanın ön cephesi yenilendi - KARABÜK

AA

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüleriyle açık hava müzesini andıran Safranbolu'da "Tarihi Çarşılarımız Gün Yüzüne Çıkıyor" projesi tamamlandı.Safranbolu Belediyesince Batı Karadeniz Kalkınma Ajansına sunulan Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında gerçekleştirilen proje kapsamında 62 tarihi dükkanın ön cephesi yenilendi.- "Safranbolu, göz önünde olan bir ilçe"Dükkanların hizmete açılması dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Kaymakam Fatih Ürkmezer, Safranbolu'nun özel bir ilçe olduğunu söyledi.İlçede birçok restorasyon projesinin devam ettiğini belirten Ürkmezer, "Buranın turizme kazandırılmasıyla Safranbolu bir değerini daha korumuş oluyor. Safranbolu göz önünde olan bir ilçe. Devletimiz, Safranbolu'ya olan bütün yatırımlarda sonuna kadar destek veriyor." diye konuştu.Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse de tarihi çarşı bölgesindeki aksaklıkların giderilmesi için çalıştıklarını kaydetti.Siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, daire müdürleri ve vatandaşların katıldığı törende, kurdele kesilmesinin ardından tarihi dükkanlar hizmete açıldı.