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        Haberler Gündem 3. Sayfa Safranbolu'da 106 yaşındaki kadın bahçede ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Safranbolu'da 106 yaşındaki kadın bahçede ölü bulundu

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 106 yaşındaki yaşlı kadın evinin bahçesinde ölü bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 19:26 Güncelleme: 12.06.2024 - 19:26
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        106 yaşındaki yaşlı kadın ölü bulundu
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        Safranbolu'daki olay, Atatürk Mahallesi Sağlık Sokak'ta meydana geldi. Şaziye Demiralp (106) isimli kadını bahçede hareketsiz bir şekilde yatan gören komşuları durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Demiralp'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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