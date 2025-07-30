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        Haberler Magazin Safiye Soyman oğlu Harun Akaröz vefatının 1'inci yıl dönümünde gözyaşlarıyla andı: Yüzüm gülüyor ama içim yanıyor

        Safiye Soyman: Yüzüm gülüyor ama içim yanıyor

        Safiye Soyman, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden MS (Multiple Skleroz) hastası oğlu Harun Akaröz'ü vefatının birinci yıl dönümünde mezarı başında gözyaşlarıyla andı; "Yüzüm gülüyor ama içim yanıyor"

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 08:27 Güncelleme: 30.07.2025 - 08:27
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        "Yüzüm gülüyor ama içim yanıyor"
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        Safiye Soyman'ın, 24 yıldır kas güçsüzlüğü, dengede bozukluk, yürüme ve konuşma aksaklığı ile kendini belli eden ve merkezi sinir sistemini etkileyen bir hastalık olan multiple skleroz (MS) ile mücadele eden oğlu Harun Akaröz, 27 Temmuz 2024’te Burdur’da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Akaröz’ün cenazesi 28 Temmuz 2024’te Bodrum’da Gündoğan Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

        VEFATININ BİRİNCİ YILINDA MEZARI BAŞINDA ANILDI

        Harun Akaröz, ölümünün birinci yılında mezarı başında anıldı. Anma törenine Safiye Soyman ile çok sayıda yakını katıldı. Akaröz’ün mezarı başında dualar okundu.

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        Safiye Soyman daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Oğlu anısına 100 fidan dikeceğini belirten Soyman; "Bir sene oldu ama sanki dün gibi, ölmedi o benim içimde yaşıyor. Harun’um melek oldu. Türkiye onu çok iyi tanıyordu. Sevenleri hep sorardı. Hiç saklamadım, hiç geri plana atmadım oğlumu, o yaşıyor. Türkiye oğlum için ağladı. Bir yıl nasıl geçti bilmiyorum. Köye gittik onun adına hayrat yaptırdık. Ben de oğlumu ölümsüzleştirdim. Daha çok hayırlarla yaşasın istiyorum. Şimdide inşallah vefat ettiği köyüne 100 tane fidan diktireceğim. Benim evlat acısı olarak yüreğim yanıyor ama Türkiye’de ormanlar yanıyor. Oğlum adına fidan diktirmek istiyorum. 100 tane fidan yaptıracağım onlar yeşerdikçe çocuğum da yaşayacak. Benim oğlum yaşıyor, beni hep rüyalarımda yönlendiriyor, 'Annem ağlamasın, annem üzülmesin, annem sahnesine devam etsin.' Allah, kimseye evlat acısı vermesin. Yüzüm gülüyor ama içim yanıyor" dedi.

        Fotoğraflar: DHA, İHA

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        #Safiye Soyman
        #Harun Akaröz

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