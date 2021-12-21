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Ünlü sanatçı Safiye Soyman (60), 'Magazin Masası'na konuk oldu. Programa telefon ile bağlanan Soyman, samimi açıklamalarda bulundu.

"3-4 KERE GÖRÜNTÜLÜ KONUŞUYORUZ"

Yakın arkadaşı Seda Sayan olmadan ilk kez Londra’ya tatile giden Safiye Soyman, dostu yanında olmadığı için onu çok özlediğini belirtti. Konuyla ilgili konuşan şarkıcı, "Seda Sayan’la günde 3-4 kez görüntülü konuşuyoruz." ifadelerini kullandı.

"ÇANTADA İMİTASYON KULLANIYORUM"

Londra’nın dünyaca ünlü markalarını buluşturan bir alışveriş merkezinde tura çıkan Soyman, ayakkabı fiyatlarını görünce “çakma ayakkabı” polemiğine dahil oldu.

Safiye Soyman, "Ayakkabıda tercih etmem ama ne yalan söyleyeyim çantada imitasyon ürün kullanıyorum." diyerek, samimi bir itirafta bulundu.