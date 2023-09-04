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        Haberler Televizyon Safir dizisi Ateş kimdir? Safir dizisinde Ateş'i canlandıran İlhan Şen kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

        Safir dizisi Ateş kimdir? Safir dizisinde Ateş'i canlandıran İlhan Şen kimdir, kaç yaşında ve nereli?

        ATV'nin yeni dizisi Safir, gün itibari ile ilk bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Heyecan verici konusu ile dikkat çeken dizide Ateş karakterine ünlü oyuncu İlhan Şen hayat verece. Peki, Safir dizisinde Ateş'i canlandıran İlhan Şen kimdir, kaç yaşında ve nereli?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2023 - 16:47 Güncelleme: 04.09.2023 - 16:47
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        • 1

          Kış dönemine girilmesi ile birlikte yeni sezon dizileri de yavaş yavaş izleyicilerin karşısına çıkmaya başlıyor. ATV'nin yeni dizilerinden biri olan Safir de bu akşam ilk bölümüyle izleyicinin karşısına çıkacak. Merakla beklenen dizide Ateş karakterine İlhan Şen'in hayat hikayesine dair bilgileri bir araya getirdik...

        • 2

          İLHAN ŞEN KİMDİR?

          İlhan Şen, 19 Aralık 1987 yılında Bulgaristan’da doğmuştur. İlhan Şen ailesi ile birlikte 2 yaşında iken İstanbul'a yerleşmiştir. İlköğretim ve Ortaokulu İstanbul'da tamamlamış ardından üniversite eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır.

        • 3

          2008 yılında katıldığı Türkiye'nin en iyi model yarışmasında finalist oldu ancak En İyi Mayo Modeli seçildi. 2009 yılında ise Türkiye'nin En İyi Modeli seçildi. Daha sonra Bulgaristan'da düzenlenen Dünyanın En İyi Modeli yarışmasında Türkiye'yi temsil etti ve Avrupa'nın En İyi Modeli seçildi. Bir süre modellik yaptıktan sonra oyunculuk eğitimi aldı. Oyunculuk kariyerine Şahin Tepesi adlı dizi ile adım atmıştır.

        • 4

          Geçmiş dönemlerde ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Erman Façalı karakterine de hayat veren İlhan Şen, 1.89 metre boyunda, 82 kilo ve Yay burcudur. İlhan Şen son olarak Ramo'da Cengiz'in oğlunu canlandırmıştır. Sibel'in kardeşi Neco'ya hayat veren İlhan Şen dizideki rolünde ne zaman ne yapacağı belli olmayan bir kişi. Kötü bir ruha sahiptir. Babasının gücü ve servetinin günün birinde kendisine kalacağını bildiğinden bunun rahatlığı içinde yaşamıştır. Onun bu rahatlığı, tüm ailesini uçurumun eşiğine getirecektir.

        • 5

          İLHAN ŞEN'İN DİZİLERİ

          2019 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Erman Façalı) (TV Dizisi)

          2018 – Şahin Tepesi (Mete) (TV Dizisi)

          2018 – Mehmed: Bir Cihan Fatihi (TV Dizisi)

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
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