Safer, hicri aylar içinde, müslümanların en fazla sıkıntıya uğradığı bir aydır. Tarih boyu çok acı örnekleri yaşanmıştır. Bu yüzden büyükler bu ayın şerrinden Allaha sığınmışlar, enza zararla atlatabilmek için manevi reçeteler aramışlardır. Saferin ilk ve son çarşamba günleri me’sur olan aşağıdaki duayı okumak, aşağıdaki namazları kılmak, aşağıdaki duayı 100 kere okumak da bunlardan birisidir. Peki Safer ayı ne zaman 2020? İşte Safer ayında okunacak dualar...

SAFER AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre Safer Ayı 18 Eylül 2020 tarihinden başlayacak.

SAFER AYI BELA AYI MI?

Safer ayı geçmişte bazı felaketlerin gerçekleştiği bir zaman dilimi olarak ta inanılmaktadır. Bu ayın bela ve musibet ayı olarak bilinmesinin sebebi şöyle olmalı. Hz Allah Ad kavmini şiddetli bir kasırga ile Safer ayının son çarşamba günü sekiz gün süren bir musibet göndererek cezalandırmış ve hepsini helak etmiştir. Ad kavmi ise kendilerinin helak olmasına sebep olan günahlar işlemiş ve cezayı hak etmişlerdir. Hz Allah’ta onlara Safer ayında azap gönderdi ve cezalandırmış oldu. Bu ve benzeri cezalandırma olayları Safer ayında gerçekleşmiştir. Hz Allah (c.c) buyuruyor ki: “Gerçekten biz uğursuzluğu süre gelen bir günde onlar üzerine şiddetli bir kasırga yolladık.”(Kamer 19 ayet) Başka bir ayette ise Allah’ımız ” Bundan dolayı biz de onlara dünya hayatında zillet azabını tattırmak için o uğursuz günlerde soğuk bir rüzgar gönderdik. Ahiret azabı elbette daha çok rüsvay edicidir. Onlara yardım da edilmez.”(Fussilet 16 ayet)

Efendimize safer ayının son çarşambasından sorulunca buyurdular ki: “Mevla Teala Firavun ve kavmini o gün cezalandırmıştır. ve suda boğmuştur. Ad ve Semud kavmini de yine o gün helak etmiştir.” diye buyurdu. İbni Abbasın rivayetine göre: Hangi bir millete azap gelirse mutlaka çarşamba günü gelmiştir. Ve dağlar yaratıldığı için çok ağırlık konmuştur. Yalnız senenin içinde bir çarşamba vardır o da senenin bütün günlerinin içinde en çetin en sıkıntılı geçen günü Safer ayının son çarşamba günüdür.

Ferududdin-i Nakşibendi hz. buyuruyor ki: Gökten” üçyüz yirmi bin” senelik bela Safer ayının son çarşamba gecesi yağıyor.

SAFER AYI OKUNACAK DUALAR

Safer ayının ilk ve son çarşamba gününün gecesinde, yani salı gecesi kılınacak namaz şu şekildedir; İSLÂM’ aleminde gece günden önce gelir. Yani Cuma günü, Perşembe Günü akşam ezanı okunması ile girmektedir. Perşembe gecesinden şu ibadetler yapılır;

1 Rekât : Fatiha’dan Sonra ; 17 Kevser Sûresi

2 Rekât : Fatiha’dan Sonda; 5 İhlâs Sûresi

3 Rekât : Fatiha’dan Sonra ; 1 Felâk Sûresi

4 Rekât : Fatiha’dan Sonra ; 1 Nâs Sûresi

Selam verdikten sonra:

7 defa “Estağfirullah El Azimé

11 defa “Salat-i Müncine (Salaten Tüncina) duası okunur.