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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Şafak Sezer, önceki akşam Etiler'de bulunan bir restorandan çıkarken görüntülendi. Mekandan çıkış yaptığı sırada yüzünü gizleyerek espri yapan Sezer, şakalarıyla kırdı geçirdi.

49 yaşındaki Şafak Sezer, gazetecilerin, "Kolpaçino 4' çekilecek mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Yaklaşık 2 aydır konuşuyoruz. Senaryoyu yazmaya başlayacağız. Başka oyuncular da olacak. Güzel bir şey çıkaracağız.