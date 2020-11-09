"Sosyal mesafe ve maske şartlarına uydum"

HABERTURK.COM

Oyuncu Şafak Pakdemir, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Tek başına alışverişe çıkan Pekdemir, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Şafak Pekdemir, "Setten fırsat buldukça alışverişe ve dostlarıma vakit ayırıyorum fakat sosyal mesafe ve maske şartlarına uyarak mağazaları gezdim. Şimdi de arkadaşlarımla buluşup, akşam yemeği yiyeceğiz. İşler iyi gidiyor, her şey yolunda" açıklamasında bulundu.

Pekdemir, muhabirlerin sorularını yanıtladıktan sonra bir restoranda dostlarıyla buluştu.