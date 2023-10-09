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        Haberler Gündem Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti davası ertelendi

        Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti davası ertelendi

        Beşiktaş Spor Kulübü eski yöneticisi ve ünlü sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 20 kişinin yargılandığı davada, mütalaasının hazırlanması için dosya Cumhuriyet Savcısı'na gönderildi. Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 18:22 Güncelleme: 09.10.2023 - 18:22
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        Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti davası ertelendi
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        Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 7 tutuklu sanık bulundukları cezaevinden getirilirken bir kısım tutuksuz sanıklar, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Olay günü restoranda çay servisi yapan tanık Raşit Dündar, olay günü dışardan 2 kişinin gelerek Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile görüşmek istediğini, Mahmutyazıcıoğlu'nun başkasıyla görüşmesi olduğu için bu kişilerden arka masada beklemelerini istediğini anlattı. Dündar, gelen kişilere çay verdiğini ve diğer müşterilerle ilgilendiğini dile getirerek, olay anında orada bulunmadığını belirtti.

        Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini ve dosyasının mütalaasını hazırlaması için kendisine gönderilmesini istedi.

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        Söz verilen tutuklu sanıklar ise tahliyelerini talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, mütalaasını hazırlaması için dosyayı cumhuriyet savcısına gönderdi, duruşmayı erteledi.

        İDDİANAMEDEN

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, "Bakırköy'de Ahmet Yosunlu adına kayıtlı olan bir daire, satışı için emlakçılık yapan Kerem Öztürk'e devredildi. Öztürk bu daireyi satmak için müşteri ararken, apartmanın en üst katında oturan müşteki Suphi Malgaz ile daireye müşteri bulunması konusunda anlaştı. Suphi Malgaz, Kerem Öztürk'e 1 milyon 450 bin TL karşılığı daireyi alacak bir arkadaşı olduğunu söyledi. Daireyi Malgaz, 1 milyon 650 bin TL'ye satarak, alıcıdan 170 bin TL komisyon almış oldu. Kerem Öztürk ile Gökhan Karakan bu durumu öğrendikten sonra Malgaz'a bu miktarı kendilerine ödemesi gerektiğini söyledi. Taraflar bir anlaşmaya varamayınca Gökhan Karakan, Malgaz'ı öldürtmekle tehdit etti. Gökhan Karakan, Seccad Yeşil'e ulaşarak söz konusu parayı tahsil etmesini istedi. Seccad Yeşil, arkadaşı olan Kadir Yasak'a durumu anlattı. Yasak, Suphi Malgaz ile bir buluşma teklif etti. Bakırköy'de bir restoranda gerçekleşen görüşmede, Şafak Mahmutyazıcıoğlu Suphi Malgaz'ın yanında geldi. Mahmutyazıcıoğlu'nun Malgaz'a destek olması nedeniyle, Kadir Yasak ve Seccad Yeşil söz konusu parayı alamadı. Kadir Yasak ve Seccad Yeşil bu nedenle Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu hedef alarak, 27 Ocak'ta cinayeti işledi" denildi. İddianamede Ali Yasak ve Abdulkadir Kara hakkında 4 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 3 yıl 9'ar aydan 12 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi. Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman, Fatih Okan Kodak, Burak Otçuoğlu ve Uğurcan Bilge hakkında ise 3 ayrı suçdan ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 3 yıl 9'ar aydan 10 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi. Gökhan Karakan ve Kerem Öztürk hakkında 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile toplam 3 yıl 9'ar aydan 10 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. Diğer 9 sanık için de 'Suçluyu kayırma' suçundan değişen oranlarda hapis cezası istendi.

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