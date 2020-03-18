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Sadri Alışık'sız 25 yıl

18 Mart 1995 yılında kaybettiğimiz beyazperdenin bütün renklerini üstünde taşıyan büyük usta Sadri Alışık ölümünün 25. yılında, doğum günü olan 5 Nisan'da mezarı başında anılacak

18.03.2020 - 12:34 | Güncelleme: ABONE OL
Sadri Alışık

Turist Ömer, Ofsayt Osman, Haşmet İbriktaroğlu, Gönlü bol Arif, Banazlı İsmail, Taşkasap Necati ve bunlar gibi bir sürü efsanevi karakterin yaratıcısı,  sokakta yanımızdan, hayatta yüreğimizden geçen büyük usta Sadri Alışık, 5 Nisan Pazar günü saat 12.00’de Zincirlikuyu Mezarlığında hayranlarının, meslektaşlarının  ve dostlarının katılacağı bir anma töreni ile anılacak.

Alışık'ın töreni koronavirüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelenebilir.

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