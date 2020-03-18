Sadri Alışık'sız 25 yıl

Turist Ömer, Ofsayt Osman, Haşmet İbriktaroğlu, Gönlü bol Arif, Banazlı İsmail, Taşkasap Necati ve bunlar gibi bir sürü efsanevi karakterin yaratıcısı, sokakta yanımızdan, hayatta yüreğimizden geçen büyük usta Sadri Alışık, 5 Nisan Pazar günü saat 12.00’de Zincirlikuyu Mezarlığında hayranlarının, meslektaşlarının ve dostlarının katılacağı bir anma töreni ile anılacak.

Alışık'ın töreni koronavirüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelenebilir.