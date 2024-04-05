Sadri Alışık 99 yaşında
29 yıl önce hayata veda eden Türk sinemasının usta ismi Sadri Alışık, doğum gününde oğlu Kerem Alışık, torunu Sadri Alışık ve sevenleri tarafından kabri başında anıldı
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18 Mart 1995'te kaybettiğimiz, 50 yıllık kariyerinde aralarında; 'Turist Ömer', 'Şaka İle Karışık', 'Yalnızlar Rıhtımı', 'Küçük Hanımefendi' ve 'Ah Güzel İstanbul' olmak üzere 191 filme imza atan, Sadri Alışık, 99 yaşında.
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Sadri Alışık, her yıl olduğu gibi bu yıl da doğum günü olan 5 Nisan'da kabri başında anıldı.
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"29 YIL OLDU"
Kerem Alışık ve oğlu Sadri Alışık, merhum sanatçının kabrinin başında dua etti. Basın mensuplarıyla bir araya gelen Alışık; "29 yıl oldu babamı çok özledim. Her sene burada sevenleriyle duamızı ediyoruz, onlara da çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
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Kerem Alışık, ayrıca her olduğu gibi bu yıl da babası Sadri Alışık'ın doğum gününde duygusal bir yazı kaleme aldı.
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"BABALAR DUA GİBİDİR"
Babasına olan özlemini kelimelere döken Kerem Alışık, yıllar önce babasıyla aynı karede yer aldığı bu fotoğrafa "Babacığım 'Bana ne iyi gelir?' diye uzun uzun düşündüm. Senden başkası aklıma gelmedi. Uçurum gibi büyüyor içimde hasretin, avuçlarıma kar yağıyor... Yaz geçiyor, kış geçiyor... Avuçlarımda mahsur kalıyorum. 'İyi bir el güzel bir hayattır' diyorlar. Hissediyorum ki o el hâlâ benim sol omzumda... Ve bir kere daha anlıyorum; babalar dua gibidir görünmese de dokunur evladına. İyi ki doğdun, iyi ki varsın" ifadelerini not düştü.