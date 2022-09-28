Irak yine karıştı: 133 kişi protestolarda yaralandı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlılarının Meclis oturumunu protesto ettiği gösterilerde 122'si asker, 11'i sivil olmak üzere 133 kişinin yaralandığı bildirildi.
Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından konuya dair yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, gösterilerde protestocularla güvenlik güçleri arasında arbede çıktığı belirtildi. Çıkan olaylar sebebiyle 11 sivil ve 122 askerin çeşitli şekillerde yaralandığı aktarıldı.
SADR DESTEKÇİLERİ GERİ ÇEKİLİYOR
Sadr yanlısı yüzlerce kişi Meclis Başkanı ve Birinci Yardımcısı'nın seçildiği oturumu protesto amacıyla Bağdat'ın merkezi Tahrir Meydanı'ndaki eylemlerine son vererek, çekilmeye başladı.
Protestocular, güvenlik güçlerinin, Meclis binasının da bulunduğu Yeşil Bölge civarına koyduğu beton bariyerleri getirdikleri dozerlerle yıkarak aşmaya çalışmıştı.
İki ay aradan sonra yeniden toplanan Mecliste bugün Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'nin istifası kabul edilmemişti. Meclis Başkanı Birinci Yardımcılığı için yapılan oylamada da Muhsin Mendelavi seçilmişti.
Oturumun düzenlendiği sırada Meclis binası çevresine 3 füzeyle saldırı düzenlenmiş, saldırıda 3 asker yaralanmıştı.
Siyasetten çekilen Sadr'ın destekçileri, İran destekli Şii grupların Başbakan adayı Muhammed Şiya Sudani'nin hükümeti kurmasını istemiyor. Sadr yanlıları, kabinenin siyasi gruplar arasında paylaşıldığı bir koalisyon hükümetine de karşı olduklarını dile getiriyor.
Irak'ta geçen yıl yapılan genel seçimin galibi Sadr, rakip Şii partilerle hükümet kurmaya yanaşmamış, ardından da siyasetten çekilerek 73 vekilini de istifa ettirmişti.
Mecliste Birinci Başkan Yardımcılığı görevini de Sadr’a bağlı bir vekil yürütüyordu.
İran yanlısı Şii grupların başbakan adayına karşı çıkan Sadr destekçileri, temmuz sonunda Bağdat'ta hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'yi basarak Meclis binasına girmişti.
Sadr yanlıları daha sonra Meclis bahçesinde yaklaşık bir ay oturma eylemi yapmıştı.
* Haberin görseli AA'dan servis edilmiştir.
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