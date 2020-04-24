Senegalli futbolcu Mane, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm kardeşlerimin ramazan ayı mübarek olsun." ifadesini kullandı.

Cezayirli oyuncu Mahrez de ramazanın hayırlı olmasını dileyerek, "Allah orucumuzu kolaylaştırsın. İhtiyacı olan tüm insanlar için dua edelim." mesajını paylaştı.