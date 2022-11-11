Bayern Münih'in Werder Bremen'i 6-1 mağlup ettiği karşılaşmada sakatlık geçiren Mane'nin, maçın ardından yapılan tetkiklerde tendonlarında bir sakatlık olduğu tespit edildi. L'Equipe'in haberine göre Dünya Kupası'nı kaçıracak olan Senegalli yıldız için ülkesinden de açıklama geldi.

Europe 1'e konuşan FIFA'nın Senegalli genel sekreteri Fatma Samoura şunları söyledi:

"Büyücüleri devreye sokacağız. İşe yarar mı bilmiyorum ama onları yine de kullanacağız. Mucizelere ihtiyacımız var. Sadio Mane orada olmalı!"

Sezon başında Liverpool'dan Bayern Münih'e transfer olan Sadio Mane, bu sezon Alman ekibi ile çıktığı 21 maçta 11 gol 4 asistlik performans gösterdi.